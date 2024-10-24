Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" sevk edildi.
Lastik botta bulunan 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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