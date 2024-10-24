Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" sevk edildi.

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