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        Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 279 şüpheli yakalandı

        Çanakkale Valiliği, ekim ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 279 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:10
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        Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 279 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale Valiliği, ekim ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 279 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince geçen ay uyuşturucuyla mücadele kapsamında, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

        Ekiplerce il ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 279 zanlının yakalandığı ifade edilen açıklamada, 14 ruhsatsız tabanca, 594 silah mermisi, 8 kilogram uyuşturucu madde, 667 adet uyuşturucu hap, 115 bin 800 adet makaron, 604 kilogram tütün, 21 adet tarihi eser, 5 adet emtia ele geçirildiği kaydedildi.

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