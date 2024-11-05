Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanlığına Engin Vural atandı

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanlığına Engin Vural atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanlığına Engin Vural atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanlığına Engin Vural atandı.

        Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulduğunu söyledi.

        Kendisinin de uzun yıllardır emlak sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Engin Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kuruldu. 81 ilde ve dünyanın bir çok ülkesinde temsilcilikleri başkanları olan bir birliğiz. Bu doğrultuda inşallah bütün meslektaşlarımıza hayırlı olacak.

        Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en büyük yatırımının yapıldığı şehirde böylesine güzide bir kuruluşun yapmakla onurlandırıldım. Bununla ilgili 11 ilçemizde ilçe başkanlıkları kuracağız. Ben yaklaşık 20 yıldır sektörün içindeyim ve bu konuda çok ciddi bilgi birikimine sahibim. Bu doğrultuda sektörün içinde nelerin yaşandığını, halkımızın emlakçılara nasıl baktığını çok yakından biliyorum. Ne yazık ki içimizde de emlakçılığı yanlış şekilde benimseyip yanlış şekilde kullanan bazı arkadaşlar mevcut. İşte bizim asıl amacımızda, devletimizin son zamanlarda sıkça gündeme getirdiği kanunlar, yasalar, yönetmelikler, kurulalar, şartlar çerçevesinde bunların denetlenmesi yenin kanunların çıkartılması için önerilerde bulunulmasıdır." dedi.

        Engin Vural, Çanakkale'deki birlik yapısının kısa sürede kuruluşunu tamamlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
        Gelibolu'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
        Çanakkale'de "3. Yaş Üniversitesi ve Hayat Okulu" başladı
        Çanakkale'de "3. Yaş Üniversitesi ve Hayat Okulu" başladı
        Çanakkale'de İletişim Başkanlığından basın mensuplarına dron eğitimi
        Çanakkale'de İletişim Başkanlığından basın mensuplarına dron eğitimi
        Çanakkale'de kurdukları atölyeyle hayal perdesini çocuk ve yetişkinler için...
        Çanakkale'de kurdukları atölyeyle hayal perdesini çocuk ve yetişkinler için...
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı ol...
        Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı ol...