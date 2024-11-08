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        Çanakkale'nin süs bitkileri Avrupa'da tanıtıldı

        Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi, Hollanda'da düzenlenen süs bitkileri fuarlarına katılarak, Çanakkale'deki üretim potansiyelinin artırılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:04
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        Çanakkale'nin süs bitkileri Avrupa'da tanıtıldı
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        Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi, Hollanda'da düzenlenen süs bitkileri fuarlarına katılarak, Çanakkale'deki üretim potansiyelinin artırılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, ZMO Çanakkale Şube Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Dr. Onur Sinan Türkmen ile Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Akçal, Royal Flora Holland tarafından Aalsmeer’de düzenlenen ATF ve Vijfhuizen’deki Expo Greater Amsterdam’da gerçekleştirilen IFTF fuarlarına katıldı.

        Çanakkale'nin tarımsal potansiyelini artırmayı hedefleyen “İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Arttırılması Projesi" kapsamında, küçük aile işletmelerinin Çanakkale’den Avrupa’ya ihracatı yönünde bürokratik ve yatırım destek için önemli görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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