Çanakkale'nin süs bitkileri Avrupa'da tanıtıldı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi, Hollanda'da düzenlenen süs bitkileri fuarlarına katılarak, Çanakkale'deki üretim potansiyelinin artırılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ZMO Çanakkale Şube Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Dr. Onur Sinan Türkmen ile Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Akçal, Royal Flora Holland tarafından Aalsmeer’de düzenlenen ATF ve Vijfhuizen’deki Expo Greater Amsterdam’da gerçekleştirilen IFTF fuarlarına katıldı.