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        Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 98 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:54
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        Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 98 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Kasım tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 5 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, farklı ülkelere mensup 98 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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