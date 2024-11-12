Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, farklı ülkelere mensup 98 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.