Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 98 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 98 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Kasım tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 5 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, farklı ülkelere mensup 98 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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