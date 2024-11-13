Çanakkale'de 207 düzensiz göçmen ile 16 insan kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’de 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 16 insan kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli uyruklara mensup 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddia edilen 16 insan kaçakçısı yakalandı.