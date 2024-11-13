Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 207 düzensiz göçmen ile 16 insan kaçakçısı yakalandı

        Çanakkale'de 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 16 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 207 düzensiz göçmen ile 16 insan kaçakçısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale’de 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 16 insan kaçakçısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda çeşitli uyruklara mensup 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddia edilen 16 insan kaçakçısı yakalandı.

        İnsan kaçakçılarından 15’i jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler de Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Yasa dışı geçişlerde kullandığı tespit edilen 9 araç, 6 şişme bot ile 6 bot motoruna el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!

        Benzer Haberler

        Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinde son gü...
        Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinde son gü...
        Antik madendeki 1600 yıllık dev granit sütunlar ilk günkü halini koruyor
        Antik madendeki 1600 yıllık dev granit sütunlar ilk günkü halini koruyor
        Bin Pınarlı İda'da durum kritik; Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'l...
        Bin Pınarlı İda'da durum kritik; Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'l...
        Petrol platformunun geçişinde Çanakkale Boğazı, gemilere tek yönlü kapatıld...
        Petrol platformunun geçişinde Çanakkale Boğazı, gemilere tek yönlü kapatıld...
        Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiği...
        Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiği...
        GMKA destekli projede "Yeşil Deniz Endüstrisi AR-GE, Test ve Eğitim Merkezi...
        GMKA destekli projede "Yeşil Deniz Endüstrisi AR-GE, Test ve Eğitim Merkezi...