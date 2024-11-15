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        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:26
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        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "KB-20" botları yönlendirildi.

        Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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