Çanakkale açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aynı bölgede can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "KB-119" botu sevk edildi.

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