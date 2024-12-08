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        Çanakkale açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32'si çocuk 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 23:18 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:24
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        Çanakkale açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32'si çocuk 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "KB-119" botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 30'u çocuk 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Aynı bölgede can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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