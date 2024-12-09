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        Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada hattında bazı seferler iptal edildi

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:02
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        Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada hattında bazı seferler iptal edildi
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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