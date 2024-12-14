Çanakkale'de bir kişi çalıştığı otelde ölü bulundu

Bileyci'nin odada yerde hareketsiz yattığını gören otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki bir otelde çalışan temizlik görevlisi Yıldız Bileyci'den (49) bir süre haber alamayan iş arkadaşları, en son girdiği odaya baktı.

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