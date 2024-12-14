Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de bir kişi çalıştığı otelde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi çalıştığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:04 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de bir kişi çalıştığı otelde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi çalıştığı otel odasında ölü bulundu.

        İlçedeki bir otelde çalışan temizlik görevlisi Yıldız Bileyci'den (49) bir süre haber alamayan iş arkadaşları, en son girdiği odaya baktı.

        Bileyci'nin odada yerde hareketsiz yattığını gören otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Bileyci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Bileyci'nin kesin ölüm nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de usta öğreticilerden özlük haklarının sağlanması talebi
        Çanakkale'de usta öğreticilerden özlük haklarının sağlanması talebi
        Ege Denizi'nde 89 düzensiz göçmen yakalandı
        Ege Denizi'nde 89 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale kahvaltısının markalaşma çalışmaları sürüyor
        Çanakkale kahvaltısının markalaşma çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
        Çanakkale'de 500 bin metrekare alan taranarak 16 bin metrekare hayalet ağ ç...
        Çanakkale'de 500 bin metrekare alan taranarak 16 bin metrekare hayalet ağ ç...
        Ezine Belediyesine 10. Altın Karınca Ödülleri'nde 2 ödül verildi
        Ezine Belediyesine 10. Altın Karınca Ödülleri'nde 2 ödül verildi