Çanakkale'de eğitim bilimci Özgür Bolat, öğretmenlerle buluştu

Programda, "Etkili öğrenme ortamı nasıl yaratılır?" başlıklı sunum yapan Bolat, eğitim alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Bolat, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen "Öğretmen Akademileri" kapsamında özel bir okulun konferans salonunda öğretmenlerle bir araya geldi.

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