Çanakkale'de 19 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

E.K'nin üzerinde ve adresindeki aramalarda, 1 cep telefonu, 1 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 harddisk ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, E.K'nin 8 farklı ilde 19 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Takibin ardından yakalanan E.K'nin, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetiyle birçok vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

Çanakkale’de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan ve 19 farklı suç kaydı olan hükümlü yakalandı.

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