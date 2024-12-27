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        Çanakkale'de 19 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan ve 19 farklı suç kaydı olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:39 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:44
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        Çanakkale'de 19 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
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        Çanakkale’de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan ve 19 farklı suç kaydı olan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen E.K'yi (40) takibe aldı.

        Takibin ardından yakalanan E.K'nin, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetiyle birçok vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

        Yapılan incelemelerde, E.K'nin 8 farklı ilde 19 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        E.K'nin üzerinde ve adresindeki aramalarda, 1 cep telefonu, 1 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 harddisk ele geçirildi.

        Hükümlü, adli makamlarındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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