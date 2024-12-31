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        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:33
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        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu tespit etti.

        Harekete geçen ekipler, bottaki 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekiplerin kıyıya getirdiği düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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