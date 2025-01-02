Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de polis ekiplerince 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
Çanakkale'de polis ekiplerince 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen 2 araçta arama yapıldı.
Araçta, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar S.D. ve E.C. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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