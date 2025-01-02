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        Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:52
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        Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen 2 araçta arama yapıldı.

        Araçta, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar S.D. ve E.C. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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