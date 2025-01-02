Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar S.D. ve E.C. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Araçta, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.