Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince taşındı

Ç.M, ambulansla Gökçeada iskelesine götürülüp buradan da ana karaya Sahil Güvenlik'in "TCSG-66" botu tarafından ulaştırıldı.

Gökçeada'da yaşayan 41 yaşındaki Ç.M'ye, beyne giden kan damarlarının ve kan akışının etkilendiği bir rahatsızlık geçirdi.

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