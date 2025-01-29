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        Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince taşındı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan vatandaş ana karaya Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:43
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        Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince taşındı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan vatandaş ana karaya Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırıldı.

        Gökçeada'da yaşayan 41 yaşındaki Ç.M'ye, beyne giden kan damarlarının ve kan akışının etkilendiği bir rahatsızlık geçirdi.

        Ç.M, ambulansla Gökçeada iskelesine götürülüp buradan da ana karaya Sahil Güvenlik'in "TCSG-66" botu tarafından ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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