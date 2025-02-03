Ayvacık'ta 65 turizm işletmesi mühürlendi

Çanakkale'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Ayvacık ilçesindeki 65 turizm tesisi, turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması nedeniyle mühürlendi.

Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, ilçede ruhsatı ve belgesi olmayan konaklama tesislerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, biri Ayvacık ilçe merkezinde olmak üzere Assos ve Küçükkuyu bölgesinde 65 turizm tesisini, turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması nedeniyle mühürledi.

Ekiplere, denetimlerinde Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.