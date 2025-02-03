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        Ayvacık'ta 65 turizm işletmesi mühürlendi

        Çanakkale'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Ayvacık ilçesindeki 65 turizm tesisi, turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması nedeniyle mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:30
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        Ayvacık'ta 65 turizm işletmesi mühürlendi
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        Çanakkale'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Ayvacık ilçesindeki 65 turizm tesisi, turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması nedeniyle mühürlendi.

        Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, ilçede ruhsatı ve belgesi olmayan konaklama tesislerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, biri Ayvacık ilçe merkezinde olmak üzere Assos ve Küçükkuyu bölgesinde 65 turizm tesisini, turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması nedeniyle mühürledi.

        Ekiplere, denetimlerinde Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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