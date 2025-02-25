Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında zarar gören anıt ve mezarlar yenileniyor

BURAK AKAY - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarındaki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl 15 Ağustos'ta çıkan büyük orman yangınında zarar gören yabancı anıt ve mezarlar, bu yıl 24-25 Nisan'da yapılacak törenlere hazır hale getiriliyor.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi bölgede geçen yıl 15 Haziran ve 15 Ağustos'ta çıkan 2 yangında yaklaşık 1300 hektar orman ve bozuk araziyi kapsayan alan zarar gördü.

Ağustos ayındaki yangında ise bölgedeki yabancı askerlere ait mezarlık ve anıtlardan 4'ü ile Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonunun kullandığı depo ve idare binası büyük hasar aldı.

Yangının ardından zarar gören alanların yenilenmesi için hazırlıklara başlayan komisyon ekipleri, alevlerin etkilediği bitki örtüsü ve taşları yenileyip bakımlarını yapıyor.

Yarımadada yabancılara ait 35 anıt ve mezarlıkta peyzaj düzenlemesi ve çiçek dikiminin yanı sıra çimlerin biçilmesi gibi işlemleri yapan ekipler, bölgeyi savaşın 110'uncu yılında düzenlenecek törenlere hazır hale getirmek için çalışıyor.

Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, AA muhabirine, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yangının bölgeyi genel olarak etkilediğini anlatan Gündoğan, şöyle konuştu:

"15 Ağustos'ta çıkan yangında en çok etkilenen biz olduk. Yapısal anlamda çok büyük bir yangın olduğu için hemen önüne geçmek mümkün değildi. Görünen o ki 4 mezarlığımız ağır hasar gördü ancak bunun yanında bizim operasyonel işlerimizi yürüttüğümüz binalarımızdan biri de tamamen yandı, biri kısmen yandı. Makinelerimizin büyük bir çoğunluğu yandı. Yangının hemen akabinde yaklaşık 4 gün sonra biz mezarlıklardaki yenileme ve tamir işlerine hemen başladık."

- "Anzak törenlerine kadar bitirmiş olacağız"

Gündoğan, zarar gören mezarlık ve anıtlarda yeni bitkilerin ekimini yaptıklarını belirterek, "Sonrasında taşları yeniledik. Binalarımız açısından henüz tam bir işlem ve tamirat gerçekleştiremedik ama en kısa zamanda onları da tamamlamayı düşünüyoruz. Mezarlıklarımızı mümkün olduğunca eski haline getirmeye çalıştık. O zamandan bu zamana hava da güzel gitti, yağmurlar yağdı. O yüzden eskisinden çok büyük bir farkı yok bitki anlamında ama taşlarda büyük zarar var. Sıcaktan meydana gelen patlamalar, kararmalar var. Onları da bu yılki Anzak törenlerine kadar bitirmiş olacağız inşallah." ifadesini kullandı.