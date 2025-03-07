Gelibolu'da öğrenciler Çanakkale Savaşları Müzesi'ni gezdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde Çanakkale Savaşları Müzesi, öğrenciler tarafından gezildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde Çanakkale Savaşları Müzesi, öğrenciler tarafından gezildi.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilkokul ve ortaokulların tamamını kapsayan organizasyonla, Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri müzeyi gezdi.
Müzede çeşitli bölümleri gezen öğrencileri yetkililer bilgilendirdi.
Okul müdürü Orhan Keskin, yaptığı açıklamada, öğrencilere bu imkanı sunan ve bilgileri aktaran ilgililere teşekkür etti.
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