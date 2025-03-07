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        Gelibolu'da öğrenciler Çanakkale Savaşları Müzesi'ni gezdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde Çanakkale Savaşları Müzesi, öğrenciler tarafından gezildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:57
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        Gelibolu'da öğrenciler Çanakkale Savaşları Müzesi'ni gezdi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde Çanakkale Savaşları Müzesi, öğrenciler tarafından gezildi.

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilkokul ve ortaokulların tamamını kapsayan organizasyonla, Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri müzeyi gezdi.

        Müzede çeşitli bölümleri gezen öğrencileri yetkililer bilgilendirdi.

        Okul müdürü Orhan Keskin, yaptığı açıklamada, öğrencilere bu imkanı sunan ve bilgileri aktaran ilgililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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