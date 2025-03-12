Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılacak. Planlı diğer 6 sefer, fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.
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