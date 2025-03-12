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        Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi

        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:31
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        Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
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        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

        Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılacak. Planlı diğer 6 sefer, fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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