Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da 2 okula halı saha yapılacak

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından alınan hibe desteğiyle 2 okula, halı saha yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da 2 okula halı saha yapılacak
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından alınan hibe desteğiyle 2 okula, halı saha yapılacak.

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığından aldıkları hibe desteğiyle ilçeye iki yeni halı saha kazandıracaklarını bildirdi.

        Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine açık, 100. Yıl Barış Ortaokulu bahçesine ise kapalı halı saha yapılacağını belirten Soyuak, şunları kaydetti:

        "Halı sahaların altyapı çalışmaları başladı. Projelerin en kısa sürede tamamlanarak hem öğrencilerin hem de halkın hizmetine açacağız. Sporun kenti Gelibolu'muzda spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek. Gençlerin ve sporseverlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu tür projelere öncelik verdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        Trump Grönland söylemini yineledi
        Trump Grönland söylemini yineledi
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 zanlı yakalandı
        Çanakkale Savaşları'nda çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi görev yapmış
        Çanakkale Savaşları'nda çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi görev yapmış
        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de yaşanan kahramanlıklar 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile vatan...
        Çanakkale'de yaşanan kahramanlıklar 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile vatan...
        Çanakkale şehitlerinin detaylı bilgilerine "Şehit Bilgi Kapısı Projesi"yle...
        Çanakkale şehitlerinin detaylı bilgilerine "Şehit Bilgi Kapısı Projesi"yle...
        Çanakkale'de eşini öldüren sanık ile kardeşinin yargılanmasına devam edildi
        Çanakkale'de eşini öldüren sanık ile kardeşinin yargılanmasına devam edildi