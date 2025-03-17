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        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart mesajı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:36
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        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart mesajı
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Mesajında, kahraman ecdadın yazdığı destanı gururla yad ettiğini belirten Vali Toraman, Çanakkale Zaferi’nin vatan sevgisi ve fedakarlığın en büyük örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

        Toraman, "Çanakkale Geçilmez" diyerek bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya gösteren milletin, birlik ve beraberlik içinde büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz irademizin ve bağımsızlık tutkumuzun en güçlü nişanesidir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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