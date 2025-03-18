Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

        Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL

        Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşma yaptığı törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız konuştu.

        Yaldız, milletin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

        Dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale'nin, vatanının, milletinin, bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Yaldız, şöyle devam etti:

        "Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktığı ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz. Çanakkale ruhundan ve manevi varlığınızdan aldığımız güçle, vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek, şanlı bayrağımız ilelebet gökyüzünde dalgalanmaya devam edecek, dünya var olduğu sürece bu topraklar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Türk ulusunun birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

        Maltepe Cumhuriyet Camisi İmam Hatibi Muhammed Said Sezer'in Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua etti.

        Türk milletinin kahramanlık destanının "Yüz Onun" temasıyla yad edildiği törende daha sonra Çanakkale Savaşları gazisi Mehmet Bilici ile 1975 yılında yapılmış röportajın bir kısmı tören alanındaki dev ekranda yayımlandı. ​​​​​​​Program kapsamında "Gönül Coğrafyamızın Sesleri" korosu türküler seslendirdi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehitlik defterini imzaladıktan sonra beraberindekilerle temsili şehitliklere karanfil bıraktı.

        Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlar da Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit yaptı. Geçit törenini Yılmaz ile protokol üyeleri de izledi.

        Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi "Türk Yıldızları"nın gösteri uçuşu ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

        Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, milletvekilleri, büyükelçiler, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale D...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale D...
        Bakan Ersoy, Şehitler Abidesi'ndeki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dön...
        Bakan Ersoy, Şehitler Abidesi'ndeki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dön...
        Çanakkale Savaşları'nın tek kadın gazetecisi 110 yıl önce cephede yaşananla...
        Çanakkale Savaşları'nın tek kadın gazetecisi 110 yıl önce cephede yaşananla...
        Çanakkale'de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi
        Çanakkale'de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlamaları; altın madalyalı bayra...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlamaları; altın madalyalı bayra...
        Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı: Başarılı olacağım
        Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı: Başarılı olacağım