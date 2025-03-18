Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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