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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

        Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 23:24 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:31
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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
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        Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

        Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

        Soğuk havaya rağmen binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

        Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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