İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı.

Turan, Deniz Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin hem fiziki hem siyasi hem tarihi hem coğrafi olarak çok özel topraklar olduğunu ifade etti.

Bölgeye bakıldığında Türkiye kadar kıymetli, güçlü tarihi dokusu olan başka bir ülkenin olmadığını ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu millet kadar izzetli, onurlu bir başka millet yok. Sıkıntılar, sorunlar olur, aşarız, aştık. Türkiye ne zaman büyümeye başlasa, ekonomisini ne zaman toparlamaya başlasa ya darbeyle ya muhtırayla ya sokak eylemleriyle bir şekilde engel olunmaya çalışılmış ama bu millet güçlü bir millet. Bu bayram gösterdi ki omuz omuza aşılamayacak hiç bir iş, hiç bir görev yoktur."

Turan, Suriye'de büyük bir çalkantılı dönem geride kaldığını vurgulayarak, "40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride kalıyor. Yeni bir sayfaya başlıyoruz. Bu yeni dönemde ülkemizin kalkınmasına tüm kurumlarımız, partilerimiz, yöneticilerimiz beraber omuz vereceğiz, moralimizi bozmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.