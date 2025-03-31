Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı.

        Turan, Deniz Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin hem fiziki hem siyasi hem tarihi hem coğrafi olarak çok özel topraklar olduğunu ifade etti.

        Bölgeye bakıldığında Türkiye kadar kıymetli, güçlü tarihi dokusu olan başka bir ülkenin olmadığını ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bu millet kadar izzetli, onurlu bir başka millet yok. Sıkıntılar, sorunlar olur, aşarız, aştık. Türkiye ne zaman büyümeye başlasa, ekonomisini ne zaman toparlamaya başlasa ya darbeyle ya muhtırayla ya sokak eylemleriyle bir şekilde engel olunmaya çalışılmış ama bu millet güçlü bir millet. Bu bayram gösterdi ki omuz omuza aşılamayacak hiç bir iş, hiç bir görev yoktur."

        Turan, Suriye'de büyük bir çalkantılı dönem geride kaldığını vurgulayarak, "40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride kalıyor. Yeni bir sayfaya başlıyoruz. Bu yeni dönemde ülkemizin kalkınmasına tüm kurumlarımız, partilerimiz, yöneticilerimiz beraber omuz vereceğiz, moralimizi bozmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Deniz Polis Evi'ndeki bayramlaşma programına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, kurum müdürleri, polis ve jandarma teşkilatı çalışanları katıldı.

        Bakan Yardımcısı Turan, memleketi Lapseki'deki İskele Camisi'nin bahçesinde de Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, diğer ilgililer ve vatandaşlarla da bayramlaştı.

        Beraberindekilerle inşaatı tamamlanan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Turan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Özden'den bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de iki köy arasındaki bayramlaşma geleneği asırlardır sürüyor
        Çanakkale'de iki köy arasındaki bayramlaşma geleneği asırlardır sürüyor
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, sahipsiz hayvanlar için yapılan merkezin i...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, sahipsiz hayvanlar için yapılan merkezin i...
        Kayıp Ayşegül'ü arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)
        Kayıp Ayşegül'ü arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katı...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katı...