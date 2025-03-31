İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı.
Turan, Deniz Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin hem fiziki hem siyasi hem tarihi hem coğrafi olarak çok özel topraklar olduğunu ifade etti.
Bölgeye bakıldığında Türkiye kadar kıymetli, güçlü tarihi dokusu olan başka bir ülkenin olmadığını ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu millet kadar izzetli, onurlu bir başka millet yok. Sıkıntılar, sorunlar olur, aşarız, aştık. Türkiye ne zaman büyümeye başlasa, ekonomisini ne zaman toparlamaya başlasa ya darbeyle ya muhtırayla ya sokak eylemleriyle bir şekilde engel olunmaya çalışılmış ama bu millet güçlü bir millet. Bu bayram gösterdi ki omuz omuza aşılamayacak hiç bir iş, hiç bir görev yoktur."
Turan, Suriye'de büyük bir çalkantılı dönem geride kaldığını vurgulayarak, "40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride kalıyor. Yeni bir sayfaya başlıyoruz. Bu yeni dönemde ülkemizin kalkınmasına tüm kurumlarımız, partilerimiz, yöneticilerimiz beraber omuz vereceğiz, moralimizi bozmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Deniz Polis Evi'ndeki bayramlaşma programına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, kurum müdürleri, polis ve jandarma teşkilatı çalışanları katıldı.
Bakan Yardımcısı Turan, memleketi Lapseki'deki İskele Camisi'nin bahçesinde de Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, diğer ilgililer ve vatandaşlarla da bayramlaştı.
Beraberindekilerle inşaatı tamamlanan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Turan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Özden'den bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.