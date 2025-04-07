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        Çanakkale'de kar etkili oluyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:59
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        Çanakkale'de kar etkili oluyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışı, Lapseki'nin Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Kırcalar köylerinin dağlık kesimlerinde sabah saatlerinde başladı.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle, bu bölgeler beyaza büründü.

        Gelibolu'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla, Karayolları 13. Şube Şefliği ekipleri sorumluluk alanlarındaki yolları açık tutmak için çalışmalarına devam etti.

        Her iki ilçede de kar yağışı nedeniyle kapalı yolun olmadığı öğrenildi.

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