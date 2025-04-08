Çanakkale'de tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isterken lastiğin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isterken lastiğin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erdem K'nin kullandığı 45 AGF 749 plakalı tır, ilçeye bağlı Güvemalan köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü, arızayı gidermek amacıyla tırı çevredeki bir akaryakıt istasyonundaki park alanına çekti.
Sürücü, tamir için altına girdiği tırın henüz bilinmeyen nedenle hareket etmesi üzerine lastiğin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalede sürücü Erdem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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