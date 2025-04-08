Çanakkale'de tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, tamir için altına girdiği tırın henüz bilinmeyen nedenle hareket etmesi üzerine lastiğin altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Erdem K'nin kullandığı 45 AGF 749 plakalı tır, ilçeye bağlı Güvemalan köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü, arızayı gidermek amacıyla tırı çevredeki bir akaryakıt istasyonundaki park alanına çekti.

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