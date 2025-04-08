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        Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

        Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:37
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        Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü kutlandı
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        Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Çanakkale Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlikler kapsamında, Yeni Kordon'dan Anadolu Hamidiye Tabyası'na kadar Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, kurum müdürleri ve roman vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kortej, Roman sanatçıların çaldığı enstrümanlarla birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

        Yürüyüşün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Roman Kadınlar Sosyal Etkinlikler ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında yürütülen "Müziğe Dokuz Sekizlik Roman Eli Projesi" kapsamında çocuklardan oluşan müzik grubu çeşitli şarkılar seslendirdi.

        Katılımcıların şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendiği etkinlik kapsamında, çocuklar ve kadınlara yönelik stantlar açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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