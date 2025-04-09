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        Gelibolu'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:09
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        Gelibolu'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceden takibe aldıkları E.T'yi durdurdu.

        Zanlının üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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