Çanakkale'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Hamdibey Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin yaşadığı tek katlı evde soba kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.