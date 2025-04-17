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        Çanakkale'de tarımsal alanlarda bitki sağlığı değerlendirildi

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitki Sağlığı 2024 Yılı Uygulama Programı'nı değerlendirmek ve 2025 Yılı Bitki Sağlığı, Karantina Program ile prensiplerini belirlemek amacıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:35
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        Çanakkale'de tarımsal alanlarda bitki sağlığı değerlendirildi
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitki Sağlığı 2024 Yılı Uygulama Programı'nı değerlendirmek ve 2025 Yılı Bitki Sağlığı, Karantina Program ile prensiplerini belirlemek amacıyla toplantı düzenlendi.

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, ildeki tarım alanlarında karşılaşılan başlıca zararlılarla mücadele, hastalıkların önlenmesi ve biyolojik mücadele gibi konular ele alındı.

        Ayrıca, 2025 yılının "Kalıntı ile Mücadele Yılı" ilan edilmesiyle birlikte bitki koruma faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve pestisit satış bayilerinin eğitilmesi gerektiği vurgulandı.

        Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden idari yöneticiler, ilçe müdürleri, teknik personeller ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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