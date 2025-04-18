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        Çanakkale'de atık gıdalar sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor

        Çanakkale Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlarının beslenme ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla kurulan Mama Üretim Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:44
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        Çanakkale'de atık gıdalar sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor
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        Çanakkale Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlarının beslenme ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla kurulan Mama Üretim Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde 160 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesiste lokanta ve yemekhanelerden toplanan atık gıdalar, hijyenik koşullarda işlenerek sahipsiz hayvanlar için kuru mama haline getiriliyor. Günlük 150-200 kilogram mama üretilen tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin 600-700 kilograma çıkarılması hedefleniyor.

        Tesisin açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum temsilcileri ve hayvanseverler katıldı.

        Açılışın ardından davetliler tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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