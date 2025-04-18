Çanakkale'de atık gıdalar sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor

Küçük Sanayi Sitesi'nde 160 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesiste lokanta ve yemekhanelerden toplanan atık gıdalar, hijyenik koşullarda işlenerek sahipsiz hayvanlar için kuru mama haline getiriliyor. Günlük 150-200 kilogram mama üretilen tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin 600-700 kilograma çıkarılması hedefleniyor.

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