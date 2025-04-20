Lapseki'de köylerde hayır yemekleri verilmeye başlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köylerde hayır yemekleri verilmeye başlandı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan köy hayır yemelerinin ilki ilçeye bağlı Beybaş köyünde yapıldı.

Öğe namazı sonrasında köy camisinde okunmaya mevlit okutulmasının ardından dua edildi.

Köy halkı tarafından davetlilere bulgur ve pirinç pilavı yanında irmik helvası ve ayran ikramında bulunuldu.

Köy muhtarı Murat Beceren, hayır yemeğine katılanlara teşekkür etti.

Yemeğe katılan AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran da bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğe, CHP Lapseki İlçe başkanı Şükrü Aldemir, diğer köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.