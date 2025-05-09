Ayvacık'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
İlçedeki Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda düzenlenen programa Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.
Program kapsamında ormanlık alandaki çöpler toplandı.
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