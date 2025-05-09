Ayvacık'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

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