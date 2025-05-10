GÜNCELLEME 5 - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Çanakkale-Ezine kara yolunda, İstanbul'dan İzmir'e seyir halindeki Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyon sürücüsü Oktay Batır, otobüs sürücüsü Mehmet Altınok, yolcular Semih Atmaca, Fatma Bektaş, Aynur Kocabey, Kamile Başkurt, Samettin Kayatekin ve Orhan Şale hayatını kaybetti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu yolcu otobüsü ile otomobilin de etkilendiğini ifade eden Toraman, şu bilgileri verdi:

"Kamyon şoförü ve otobüs yolcularından toplamda 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Diğer yaralılar süratle hastanelere sevk edildi ancak hastanelere sevk edilen yaralılardan 3 vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti. Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8. 20 vatandaşımıza ise hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor."