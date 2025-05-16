Ayvacık'ta "Sağlık için hareket et" etkinliği yapıldı

Sak, yaptığı konuşmada, 2 kilometrelik yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesinde sağlıklı yaşam için düzenli spor yapma alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla Küçükkuyu Liman İçi mevkisinde düzenlenen yürüyüşe Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'de Ayvacık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık için hareket et" sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

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