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        Çanakkale Havalimanı geçen ay 13 bin 500 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'ndan Nisan ayında, 13 bin 500 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:54
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        Çanakkale Havalimanı geçen ay 13 bin 500 yolcuya hizmet verdi
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        Çanakkale Havalimanı'ndan Nisan ayında, 13 bin 500 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 13 bin 500 oldu.

        Nisan ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 477'ye ulaştı.

        Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 78 ton olarak hesaplandı.

        Son 4 aylık dönemde ise yolcu trafiği 42 bin 745, uçak trafiği 1465, yük trafiği ise 313 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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