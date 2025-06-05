Gelibolu Kaymakamı Abacı'dan İlçe Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Okan Deniz ve sağlık personeli de Abacı'ya yeni görev yerinde başarılar diledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek eden ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Abacı, ziyaret kapsamında yürütülen projeler ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

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