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        Gelibolu Kaymakamı Abacı'dan İlçe Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:05
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        Gelibolu Kaymakamı Abacı'dan İlçe Sağlık Müdürlüğüne ziyaret
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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek eden ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Abacı, ziyaret kapsamında yürütülen projeler ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

        Abacı, başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

        Kaymakam Abacı, ziyaret anısına fidan dikti.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Okan Deniz ve sağlık personeli de Abacı'ya yeni görev yerinde başarılar diledi.

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