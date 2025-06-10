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        Çanakkale'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

        Çanakkale'de İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki yerleşim alanlarında kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:37
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        Çanakkale'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
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        Çanakkale'de İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki yerleşim alanlarında kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

        Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında geçen ay Ayvacık ilçesinde 52 kaçak yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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