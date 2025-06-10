Çanakkale'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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