Çanakkale'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
Çanakkale'de İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki yerleşim alanlarında kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.
Çanakkale'de İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki yerleşim alanlarında kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında geçen ay Ayvacık ilçesinde 52 kaçak yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
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