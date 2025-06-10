Gelibolu Kaymakamı Abacı veda ziyaretlerine başladı

–Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Isparta’nın Yalvaç ilçesine atanan Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, veda ziyaretlerine başladı.

2021 yılından bu yana Gelibolu’da görev yapan Kaymakam Abacı, ilk olarak Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ı makamında ziyaret etti. Başkan Soyuak, “Kaymakamımızın ilçemize kattığı değerli hizmetler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaymakam Abacı daha sonra Tüm Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek ilçe ve köy muhtarlarıyla vedalaştı. Dernek Başkanı Hasan Şen, Abacı’ya teşekkür ederek, “Muhtarlar olarak ilginiz ve hizmetleriniz için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Abacı ise Gelibolu’nun tarihi ve kültürel zenginliğinin daha fazla ön plana çıkması gerektiğini belirterek, görev süresi boyunca herkese eşit mesafede durduğunu vurguladı.