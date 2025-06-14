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        Çanakkale'de polis asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 08:16 Güncelleme: 14.06.2025 - 08:16
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        Çanakkale'de polis asayiş ve trafik denetimi yaptı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 39 kişi ve 102 araç kontrol edildi, 46 cezai işlem uygulanırken 8 motosiklet trafikten men edildi.

        Ayrıca, resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçundan K.K. ve O.Ö. gözaltına alındı.

        Türkiye'de resmi ikameti bulunmayan Z.İ. ise işlem yapılmak üzere Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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