Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

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