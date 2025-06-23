Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Terzialan beldesi Çakmak Çayır Mahallesi Kayalıdere mevkisindeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Yangın söndürme çalışmalarına yörede yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatı...
        Çanakkale'de çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatı...
        Çanakkale'de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Çanakkale'de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın