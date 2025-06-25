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        Yenice'de çöplük yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:09
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        Yenice'de çöplük yangını söndürüldü
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        Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.

        Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyü çöplük alanında çıkan yangına ihbar sonucu itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Jandarma yangın hakkında soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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