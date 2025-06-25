Yenice'de çöplük yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.
Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyü çöplük alanında çıkan yangına ihbar sonucu itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Jandarma yangın hakkında soruşturma başlattı.
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