Çan'da kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangına müdahale eden Çan Belediyesi ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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