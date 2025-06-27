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        Çan'da kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:02
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        Çan'da kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale’nin Çan ilçesinde kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Terzialan Beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde Erdem Orta'ya ait kereste işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden Çan Belediyesi ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

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        Galeri
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