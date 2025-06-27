Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 105 litre etil alkol, 165 adet elektronik sigara, 0,5 litre kaçak alkol, 2 bin 148 adet kullanıma hazır etiket, sigara sarma makinesi, 1 ton sağlık şartlarına uymayan sucuk ve 500 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

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