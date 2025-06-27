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        Lapseki Çavuş Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor

        –Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Lapseki Çavuş Barajı inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:10
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        Lapseki Çavuş Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor
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        –Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Lapseki Çavuş Barajı inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı süren Çavuş Barajı’nın tamamlanmasıyla 920 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

        Barajın ulaşım yolları, dipsavak yapısı ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Balta, projenin genel ilerleme oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu, kalan dolusavak ve vana odası ünitelerinin inşaatının sürdüğünü bildirdi.

        Temelden yüksekliği 31,25 metre olan ve 448 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip barajın, tamamlandığında 2025 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 300 bin lira katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

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