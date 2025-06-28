Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'nin çay bardağına sığmayan kirazları yurt dışına gönderiliyor

        ERCAN ÖZÇETİN / ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler, "Lapseki devi" olarak bilinen kirazı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'nin çay bardağına sığmayan kirazları yurt dışına gönderiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERCAN ÖZÇETİN / ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler, "Lapseki devi" olarak bilinen kirazı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Türkiye'de 815 bin 468 dekar alanda yapılan kiraz üretiminin 17 bin 570 dekarı Çanakkale'de gerçekleştiriliyor. Kentte yılda yaklaşık 30 bin tonluk kiraz üretiminin 3'te biri Lapseki ilçesinden sağlanıyor.

        İlçede 8 bin 600 dekar alanda "Eşme", "Ziraat 900", "Summit", "Alara Devi", "Regina", "Early Lory", "Early Burlat", "Premier Giant" gibi kiraz çeşitleri yetiştiriliyor.

        Bu yıl 10 bin 320 tonluk rekolte beklenen ilçede üretilen kirazlar aroması ve yüksek şeker oranı dolayısıyla Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç ediliyor.

        İlçeden hasat döneminde günde 120 tona yakın kiraz yurt dışına gönderiliyor, kalan kısım ise iç piyasada yerini buluyor.

        İrilik bakımından gösterişli, kalibresi yüksek olan Lapseki kirazının bir adedinin ağırlığı 22 grama kadar çıkabiliyor. Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle talep gören kirazlar, üreticiye de büyük kazanç sağlıyor.

        "Lapseki devi" olarak bilinen "Premier Giant" çeşidi kirazların hasadı devam ediyor. 100 bine yakın kiraz ağacının yer aldığı bahçelerde hasat mesaisi, sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde başlıyor.

        İşçiler, cinslerine ve büyüklüklerine göre ayırdıkları kirazları kasalara özenle yerleştirerek, piyasaya sunulmak üzere hazır hale getiriyor.

        - "Hava şartlarından dolayı bu sene kiraz az"

        Lapseki'de 40 yıldır meyvecilik yapan ve yörenin en büyük kiraz üreticisi olan 65 yaşındaki Salih Tekçe, kiraz bahçesindeki ağaçların ilk bölümünü otuz sene önce diktiğini ve 20 dönümlük bahçesinde en genci 15, en yaşlısı 30 yaşında olmak üzere 1200'e yakın ağacın yer aldığını söyledi.

        Bahçesinde Lapseki'de yetişen tüm kiraz çeşitlerinin yer aldığını anlatan Tekçe, hasada 21 Haziran'da başladıklarını, 10-12 gün daha devam edeceklerini belirtti.

        Kiraz üreticiliğinin zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Tekçe, "Toplaması, budaması, çapası, gübrelemesi, sulaması ve ilacı var. Hava şartlarından dolayı bu sene kiraz az. Dolayısıyla fiyatlara yansıyor. Nasıl bol bir mal dip yapıyorsa, olmayan mal da tavan yapıyor. Bu sene gerçekten yüksek fiyatlar." dedi.

        Tekçe, Çanakkale'ye bin kilometre mesafede kirazıyla ünlü bir belediyenin, don nedeniyle yeterince kiraz bulamadığını ve festival için kendisinden 600 kilogram kiraz satın aldığını anlattı.

        Kirazda iyi verim almanın yolunun, bahçeye iyi bakmaktan geçtiğine işaret eden Tekçe, "Millet kirazı topladığı zaman basar gider, bahçeye bir daha uğramaz. Çünkü şeftali ve diğer meyvelerin hasadı başlıyor. Ben kirazı toplasam da bahçemin bakımına devam ederim, sularım, gübrelerim. Yüksek verim almamda onun da etkisi var diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde anne sütünün bilinmeyenle...
        Çanakkale'de düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde anne sütünün bilinmeyenle...
        Otomobilin çarptığı emekli albay öldü, çevredekiler 'ışıklandırma' için yol...
        Otomobilin çarptığı emekli albay öldü, çevredekiler 'ışıklandırma' için yol...
        Çanakkale'nin 2 ilçesinde 2 kişi kayıp
        Çanakkale'nin 2 ilçesinde 2 kişi kayıp
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671. yıl dönümü Gelibolu'da kutla...
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671. yıl dönümü Gelibolu'da kutla...
        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı
        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı