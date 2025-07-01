Ayvacık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.
Küçükkuyu Liman İçi Meydanı'ndaki törende, protokol üyeleri deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.
Ardından serbest yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları düzenlendi.
Yarışmalarda başarılı olan gençlere ödülleri verildi.
Programa, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alper Alemisoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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