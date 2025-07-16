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        Çanakkale Valisi Toraman, Ayvacık'ta yangından etkilenen köyleri ziyaret etti

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:09
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        Çanakkale Valisi Toraman, Ayvacık'ta yangından etkilenen köyleri ziyaret etti
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Tuzla köyünde konuşlu, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın yönetim aracına gelen Toraman, burada son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Vali Toraman, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 5 ekibin, konut, ahır, samanlık gibi yapı hasarlarını tespit etmek için sahada çalışma başlattığını söyledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 32 personelden oluşan 10 ekibin, hayvan telefleri, ağılların ve yemlerin durumuna ilişkin çalışmayı bugün tamamlayacağını belirten Toraman, "Hasar tespit çalışmaları bugün bitecek, diğer işlemler devam edecek. Ekiplerimiz her türlü ihtimale karşı etrafı çevrelemiş durumda. Tahliyelerin tamamı döndü." diye konuştu.

        Gelibolu'daki yangına ilişkin son duruma bakmak için bölgeye gideceğini bildiren Toraman, "Orada bizim açımızdan çok sıkıntı gözükmüyor ama Şarköy tarafında yoğun havadan ve karadan müdahale devam ediyor. " dedi.

        Daha sonra Tuzla köyündeki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Toraman, ardından yangının başladığı Naldöken köyüne giderek incelemelerde bulundu.

        Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Tuğrul Erdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Ahmet Artun da ziyarette hazır bulundu.

        - Yangında 2 bin balya saman kül oldu

        Tuzla köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mediha Pesen, köylerindeki yangının Tuzdağı'nın arkasında başladığını, kısa sürede dağın tepesine ulaştığını anlattı.

        Alevlerin hızla evinin ve hayvanlarının bulunduğu bahçeye doğru ilerlediğini belirten Pesen, "Evin içinden çıktık ineklerle koyunlarla. Belki 5-6 kişi zehirlenecektik dumandan. Komşum yangından etkilendi. Yetişemeseydik hayvanların hepsi telef olmuştu. 2 bin balyam gitti. Yemim kalmadı, bir tane balyam yok ineklerime yedirecek." dedi.

        Pesen'in dünürü Selahattin Aydın da kendisini aramaları üzerine yardıma koştuğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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