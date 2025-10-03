Çanakkale'de lise öğrencisinin darbedildiği okuldaki 3 yönetici görevden uzaklaştırıldı

Bu kapsamda okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı, Valilikçe tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıkan kavgada 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız'ın (14) aldığı darbeyle ağır yaralandığı olaya ilişkin adli ve idari soruşturma sürüyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde lise öğrencisinin darbedildiği okulun müdürü ve iki yardımcısı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

