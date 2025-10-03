Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de lise öğrencisinin darbedildiği okuldaki 3 yönetici görevden uzaklaştırıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde lise öğrencisinin darbedildiği okulun müdürü ve iki yardımcısı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:28 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:28
        İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıkan kavgada 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız'ın (14) aldığı darbeyle ağır yaralandığı olaya ilişkin adli ve idari soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı, Valilikçe tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilen Yıldız'ın tedavisine devam edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Yıldız, 25 Eylül'de sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

