Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada tanıkların dinlenmesine devam edildi

Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davada tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan merhumenin eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş ve avukatları Tuba Selin Layık ile Kaan Tonka katıldı.

Merhumenin annesi İsminaz Anıl, babası Mustafa Babayiğit, kardeşleri ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Yavaş'ın, 30 Ekim 2024'te Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan açılan davanın duruşmasında söz alan Yavaş ailesinin avukatı Türkan Kara, epilepsi hastalarının kendilerini durduk yere balkondan aşağıya atma eğilimlerinin olmadığını öne sürdü.

Merhume Yavaş’ın ölümüne kadar son 8 yılda herhangi bir atak geçirmediğini ifade eden Kara, "Sanık, manipülasyon yeteneği çok iyi olduğu için kişiyi baskılamış, bize göre tasarlayarak cinayet işlenmiştir." dedi.

Tanıklardan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Alperen Korkmaz, merhumun nöroloji servisinden epilepsi tanısıyla yönlendirildiği bilgisini verdi.

Tedaviye başladıklarını anlatan Korkmaz, "Bize gelmeden 2 ay önce intihar düşüncesinin olduğu söylendi. Bize geldiğinde yoktu. Takip ettiğimizde de öyle bir eğiliminin olmadığını gördük. Etken maddesi risperidon olan bir ilaç ile tedaviye başladık. İlaç tedavisinin olumlu olduğunu gözlemledik. Psikolojik olarak iyiye gidiyordu ve bıraktığında iyiydi." diye konuştu.

Korkmaz'ın asistanı Fatmagül Eda Köksalan da Yavaş'ın epilepsi kaynaklı psikiyatrik rahatsızlıklarının bulunduğunu dile getirerek, "Toplamda 6 kez geldi. Kıskançlık düşünceleri vardı. Genel anlamda bu şekildedir. Biraz depresif bir haldeydi. Eşinin kendisini aldattığına dair düşünceleri vardı. Biz hastanın intihara dair bir eğiliminin olup olmadığını mutlaka gözlemleriz. Uyguladığımız tedavide öyle bir durum gözlemlemedik." ifadelerini kullandı.

Merhum Yavaş'ın alt kat komşusu Elçin Pınarbaşı da bir sene boyunca aynı binada oturduklarını, elim olaydan birkaç ay öncesinde bir kez tartışma sesleri duyduğunu ancak kimin kime ne dediğini anlayamadığını söyledi.